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В Кремле назвали тему переговоров Путина и Эрдогана в Астане

Песков: Путин и Эрдоган на саммите ШОС в Астане обсудят Украину

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Владимир Смирнов/Pool/РИА «Новости»

Президенты Российской Федерации и Турецкой Республики Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане наверняка будут обсуждать и ситуацию на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры между лидерами двух стран будут достаточно продолжительными, они продлятся по меньшей мере один час. Политики обсудят двухсторонние отношения, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

Также помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Путин на полях саммита ШОС обсудит с Эрдоганом предстоящий визит в Турцию.

24 июня глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в республике ждут с визитом Путина.

Дипломат напомнил, что глава Эрдоган ранее приглашал российского коллегу, речь шла конкретно о его прибытии республику. Министр напомнил, что сначала в России были выборы, потом — в Турции. Фидан не исключил, что в ближайшие дни лидеры вернутся к обсуждению этого вопроса.

Ранее Путин раскрыл роль Эрдогана в заключении зерновой сделки.

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