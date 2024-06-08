Названо число стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС

Уже 59 стран собираются вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Антон Кобяков, передает ТАСС.

Он отметил, что Россия со своими партнерами создала данные международные объединения.

«Сейчас с нами большинство жителей Земли, уже почти 45% мировой экономики. В настоящее время еще 59 новых стран заявили о своих намерениях вступить в эти объединения, заявили о стремлении наладить практическое сотрудничество в новых форматах», — сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции о результатах ПМЭФ.

До этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров заявил, что Белоруссия будет объявлена десятой страной — членом ШОС на саммите в Астане, который пройдет в июле.

В мае президент РФ рассказал, что в БРИКС при председательстве России развернута работа по наращиванию взаимодействия в финансах, энергетике, биотехнологиях и космосе.

Он также отметил, что российское председательство «набрало уверенный темп».

С 1 января 2024 года председательство в объединении БРИКС перешло к России.

Ранее Путин рассказал о значении БРИКС.