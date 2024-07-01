Россия заявила, что план США по перемирию в Газе не выполняется

В Палестине нет признаков прекращения боевых действий, ни один элемент резолюции США в Совбезе ООН о поэтапном прекращении огня в Газе не был выполнен. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«До сих пор неясно, каковы окончательные параметры предложения [США о прекращении огня], и согласились ли стороны его принять», – сказал Небензя в ходе пресс-конференции по случаю начала председательства России в Совбезе ООН с 1 июля.

10 июня Совет Безопасности ООН проголосовал за проект резолюции США по перемирию между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Документ поддержали 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования.

Первый этап предложенного плана подразумевает незамедлительное прекращение огня, вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из населенных пунктов сектора Газа и освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников.

30 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, в отличие от ХАМАС, готов исполнить план президента США Джо Байдена. Однако реальных подвижек в этом вопросе пока нет.

Ранее сообщалось, что Израиль просил Россию помочь в переговорах по Газе.