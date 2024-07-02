Гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» нашли на отбитых украинских позициях американский пулемет 50-х годов с боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Российский гранатометчик продемонстрировал отбитые позиции и показал патроны на американский пулемет 50-го года. «Тоже их своего рода М430 (гранатометный выстрел производства США – «Газета.Ru»)», — добавил военный.

1 июля российские войска взяли населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области. Кроме того, было нанесено поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 125-й бригады теробороны в районах Макеевки, Нововодяного, Невского, Стельмаховки в ЛНР и Тернах в ДНР.

Кроме того, ВС РФ взяли под контроль село Новопокровское в ДНР.

Накануне Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новоалександровка в ДНР. Также российские военнослужащие взяли под контроль Спорное в этом регионе.

Ранее группировка «Днепр» нанесла поражение трем бригадам ВСУ.