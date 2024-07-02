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Трампу перенесли вынесение приговора

Суд перенес вынесение приговора Трампу на сентябрь

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Justin Lane/Reuters

Суд перенес вынесение приговора экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, которого присяжные признали виновным в фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе, на сентябрь 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Назначенный на 11 июля приговор переносится... Перерыв объявлен до 18 сентября, когда будет объявлено наказание, если это еще будет необходимо, или для других процедур», — сообщили в суде.

31 мая присяжные судебного заседания в Нью-Йорке признали американского экс-президента виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Максимальное наказание для политика может составить более 130 лет тюрьмы.

До этого бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона отменить обвинительное решение суда, вынесенное по его делу об утаивании информации.

Ранее сообщалось, что Трампу могут запретить въезд в 37 стран из-за судимости.

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