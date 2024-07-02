Стало известно о работе Трампа над сделкой по прекращению расширения НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп может отказаться от расширения НАТО на восток в случае своей победы на выборах главы государства. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По словам двух неназванных экспертов в области национальной безопасности, поддерживающих экс-хозяина Белого дома, в настоящее время политик работает над сделкой по прекращению экспансии Североатлантического альянса на восток. В первую очередь это касается Украины и Грузии. Источники уточнили, что бывший американский лидер хочет достигнуть соответствующих договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также они не исключили, что при возвращении к власти Трамп может отозвать гарантии безопасности для некоторых стран — членов НАТО. Речь идет о государствах, которые тратят на оборону менее 2% своего ВВП.

Как сказали эксперты, в Европе в любом случае останутся американский «ядерный зонтик» и военные базы государства. Тем не менее союзники Вашингтона все равно могут воспринять его действия как нарушение пятой статьи договора НАТО, обязывающей каждую страну — члена оказывать помощь подвергшимся нападению партнерам.

При этом еще один источник подчеркнул, что экс-президент США не отказался от рассмотрения и других внешнеполитических инициатив. В том числе поставок большого количества вооружений на Украину.

Ранее Трамп оценил условия РФ по урегулированию конфликта на Украине.