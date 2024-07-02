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Помощник Путина назвал ШОС одной из опор нового мирового порядка

Помощник президента РФ Ушаков: ШОС является опорой нового мирового порядка

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является одной из основных опор нового мирового порядка. Об этом заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Москва придает большое значение сотрудничеству с другими странами в рамках упомянутой международной структуры.

«Мы считаем, что ШОС, как и второе крупное объединение — БРИКС, это основные опоры нового миропорядка, локомотив в контексте утверждения подлинной многосторонности в мировых делах», — подчеркнул Ушаков.

По его словам, Шанхайская организация сотрудничества пользуется большим авторитетом. При этом ее страны — члены взаимодействуют между собой на условиях равноправия и уважения интересов друг друга, уточнил помощник российского лидера.

Очередной саммит ШОС состоится в период с 3 по 4 июля в столице Казахстана. В том числе мероприятие посетит президент РФ Владимир Путин.

Как рассказал Ушаков, у главы государства запланирован целый ряд встреч с зарубежными коллегами. В том числе он проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на вступление его страны в ШОС в июле.

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