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Генсека ООН пригласили на встречу «ШОС плюс»

Ушаков: участники саммита ШОС в Астане подпишут 24 документа

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Генсека ООН Антониу Гутерриша, а также ряд лидеров стран и объединений пригласили на встречу »ШОС плюс», которая пройдет в Астане 4 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать лидеры Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ и Туркменистана, а также генсеки ОДКБ и СНГ.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится 2-4 июля. По словам Ушакова, по итогам конференции ее участники планируют подписать 24 документа. Кроме того, по завершении саммита российский президент Владимир Путин пообщается с журналистами.

Кроме того, известно, что 3 июля Путин проведет переговоры с президентами Азербайджана и Казахстана Ильхамом Алиевым и Касым-Жомартом Токаевым. В этот же день российский лидер встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем КНР Си Цзиньпином и председателем правительства Пакистана Шахбазом Шарифом.

Ранее лидер Китая заявил о большом значении саммита ШОС в Астане.

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