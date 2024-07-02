Ушаков рассказал о темах переговоров Путина и Эрдогана в Астане

Президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудит с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом предстоящий визит в Турцию. Об этом ТАСС заявил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Помощник российского президента напомнил, что тема визита Путина в Турцию обсуждается уже давно.

«Я думаю, что лидеры этот вопрос будут обсуждать. И, помимо этого, я думаю, что очень много тем для обмена мнениями между лидерами таких стран, которые в региональном плане играют очень большую роль», — заявил Ушаков.

Помимо предстоящего визита в Турцию, лидеры будут обсуждать в том числе чувствительные вопросы региональной политики.

До этого турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гёктюрк заявил, что Турция может предложить России и Украине провести мирную конференцию с участием всех сторон для урегулирования украинского конфликта.

Ранее Путин рассказал, при каких условиях боевые действия на Украине прекратятся за два месяца.