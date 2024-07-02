Кандидат от «Нацобъединения» снялась с выборов из-за фото в нацистcкой фуражке

Кандидат на парламентских выборах во Франции от партии «Национальное объединение» Людивин Дауди снялась со второго тура голосования после публикации фотографии в нацистской фуражке. Об этом сообщает портал L.

На кадре Дауди позирует в фуражке нацистского унтер-офицера Люфтваффе, украшенной свастикой. Отмечается, что изображение распространила ее политический противник от «Нового народного фронта».

«Она не отрицает, это фото она сделала несколько лет назад во время обмена оружием в Сен-Пьер-сюр-Див. Действительно, фотография безвкусная. любом случае, заявка [на участие в выборах] будет отозвана», — заявил представитель «Национально объединения», комментируя ситуацию.

До этого газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Ранее более 180 кандидатов снялись с выборов во Франции.