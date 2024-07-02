Более 180 кандидатов снялись с выборов во Франции

Претенденты на кресло депутата из президентской коалиции «Вместе за республику» и от блока левых «Новый народный фронт» сняли свои кандидатуры с целью помешать правой партии «Национальное объединение» получить большинство. Об этом сообщает издание Monde.

«185 кандидатов снялись с выборов, 126 «треугольников» еще возможны. От участия во втором туре отказался 121 кандидат от левых, 60 – от коалиции президента и несколько кандидатов от других партий», — говорится в публикации.

До 18:00 2 июля партиям нужно представить итоговые списки кандидатов во втором туре.

Глава правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла назвал результаты голосования на парламентских выборах во Франции безапелляционным вердиктом относительно того, чего хочет большинство граждан страны.

До этого газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Ранее жена Макрона допустила ошибку при голосовании на выборах в парламент.