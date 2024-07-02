В Госдуме озвучили возможные цели визита Орбана в Киев

Визит в Киев премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может быть нацелен на лидеров НАТО и Евросоюза, чтобы скорректировать их отношение к венгерскому правительству. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков, пишут «Известия».

«Скорее ему важно в преддверии новых дискуссий [внутри ЕС], новых шагов по отстаиванию венгерских интересов продемонстрировать то, что он не упертый противник евроинтеграции», — отметил Новиков.

2 июля Орбан прилетел в Киев и встретился с Зеленским. Он впервые посетил Украину с начала спецоперации ВС РФ.

Позже Орбан заявил, что Венгрия захотела подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве, подобное тем, которые действуют с другими соседними государствами.

Сообщалось также, что Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров.

Ранее в Кремле заявили, что Венгрия не обсуждала с Россией визит Орбана в Киев.