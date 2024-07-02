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Орбан призвал Зеленского прекратить огонь ради переговоров

Орбан: прекращение огня Украиной может ускорить приближение переговоров

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Orbán Viktor/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского задуматься над возможностью остановить боевые действия, чтобы ускорить приближение мирных переговоров. Об этом сообщает Reuters.

«Венгрия ценит мирные инициативы президента Зеленского, поэтому мы попросили его рассмотреть возможность прекращения огня перед началом переговоров с Москвой», — заявил премьер.

2 июля Орбан прилетел в Киев и встретился с Зеленским. Он впервые посетил Украину с начала специальной военной операции России в 2022 году. По итогам встречи венгерский премьер рассказал, что его страна хочет заключить с Украиной широкое двустороннее соглашение.

Венгрия с 1 июля начала председательство в Совете Евросоюза. В июне Будапешт представил девиз своего полугодового председательства в Совете ЕС «Сделаем Европу снова великой», в нем содержится отсылка к предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа.

Ранее в Кремле объяснили визит Орбана в Киев.

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