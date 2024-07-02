В Кремле не стали комментировать слова Трампа об окончании конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга не стал комментировать заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа, обещавшего завершить конфликт на Украине за один день, если он выиграет выборы.

«Это не первое высказывание Трампа на этот счет, он и раньше высказывался. Не зная о чем идет речь, прокомментировать это не можем», — сказал он.

До этого в ходе теледебатов с действующим президентом США Джо Байденом Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах завершит боевые действия на Украине еще до инаугурации. Он отметил, что Вашингтону не следует расходовать средства на этот конфликт.

Позже политолог, политтехнолог Сергей Маркелов заявил, что Трамп не сможет выполнить данное на дебатах обещание.

Он отметил, что цель Трампа — создать у избирателей психологические установки, что только он способен решить как внутренние, так и внешние проблемы.

Ранее в штабе Трампа сделали заявление об участии Байдена в выборах.