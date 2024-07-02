Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отреагировали на визит Орбана в Киев

Депутат Журова: Зеленский попытается изменить позицию Орбана по Украине в ЕС

close
100%
Yves Herman/Reuters

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова не исключила, что в ходе визита на Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президент Владимир Зеленский попытается изменить его позицию по вопросам, касающихся членства Киева в ЕС. Такую точку зрения она высказала в беседе с «Лентой.Ru».

По ее словам, Орбан – один из немногих политиков Европы, который не всегда находится на стороне России, однако в «принципиальных вопросах он либо воздерживается, либо поддерживает» Москву.

«Сможет ли он убедить Зеленского — думаю, в этой ситуации скорее Зеленский будет пытаться его убеждать, так как ряд решений ЕС по Украине были заблокированы именно Орбаном», — заявила депутат.

Журова предположила, что Зеленский будет пытаться в чем-то убеждать премьера Венгрии. В то же время Орбан попробует донести до украинского лидера, что его несговорчивость и нежелание дипломатического урегулирования конфликта несет угрозу всему миру, полагает парламентарий.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев. Политик прибыл в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Главной темой встречи станет обсуждение возможностей достижения мира. Также, стороны обсудят вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений.

Ранее на Украине раскрыли возможные цели визита Орбана в Киев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами