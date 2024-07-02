В Госдуме отреагировали на визит Орбана в Киев

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова не исключила, что в ходе визита на Украину премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президент Владимир Зеленский попытается изменить его позицию по вопросам, касающихся членства Киева в ЕС. Такую точку зрения она высказала в беседе с «Лентой.Ru».

По ее словам, Орбан – один из немногих политиков Европы, который не всегда находится на стороне России, однако в «принципиальных вопросах он либо воздерживается, либо поддерживает» Москву.

«Сможет ли он убедить Зеленского — думаю, в этой ситуации скорее Зеленский будет пытаться его убеждать, так как ряд решений ЕС по Украине были заблокированы именно Орбаном», — заявила депутат.

Журова предположила, что Зеленский будет пытаться в чем-то убеждать премьера Венгрии. В то же время Орбан попробует донести до украинского лидера, что его несговорчивость и нежелание дипломатического урегулирования конфликта несет угрозу всему миру, полагает парламентарий.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев. Политик прибыл в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Главной темой встречи станет обсуждение возможностей достижения мира. Также, стороны обсудят вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений.

Ранее на Украине раскрыли возможные цели визита Орбана в Киев.