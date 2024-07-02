На Украине раскрыли возможные цели визита Орбана в Киев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом на Украину, чтобы продемонстрировать свой политический вес как представителя Европейского союза (ЕС). Такую точку зрения высказал политолог Владимир Фесенко, его слова приводит «РБК-Украина».

Он напомнил, что с 1 июля Будапешт начал шестимесячное председательство в Евросоюзе. Поэтому, считает политолог, Орбану необходимо считаться с украинским вопросом, который является одним из ключевых для ЕС.

Во время визита стороны также могут обсудить возникающие споры между Киевом и Будапештом, полагает эксперт. В качестве примера он привел давление на Украину, в том числе со стороны Орбана, по вопросу статуса прав венгерского меньшинства на территории республики.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев. Политик прибыл в украинскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Главной темой встречи станет обсуждение возможностей достижения мира. Также, стороны обсудят вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений.

Ранее Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в ЕС.