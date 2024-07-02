Лукашенко: враги Белоруссии хотят довести эскалацию до того, что «мир вздрогнет»

Враги Белоруссии хотят растянуть армию республики по границе и втянуть в «разборки», чтобы довести эскалацию в регионе до предела, уверен белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом лидер страны заявил во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, его цитирует РИА Новости.

«Им просто не терпится втянуть нас в какие-то разборки, чтобы растащить нас по этой границе и сделать невозможным наше сопротивление, довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет», — высказался Лукашенко.

Он попросил Володина передать российскому президенту Владимиру Путину самые добрые пожелания и отметил, что намерен в ближайшее время обсудить с ним нарастающее напряжение вокруг Белоруссии.

1 июля представитель государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрей Демченко сообщил, что части украинских вооруженных сил (ВСУ) перебросили на границу с Белоруссией для укрепления обороны страны.

В генштабе Белоруссии до этого заявили об активности украинских войск на границе с республикой. Утверждается, что ВСУ стягивают личный состав и оружие, у границы идет минирование и «наращивание инженерных заграждений». Из-за этого Минск вынужден переместить на границу белорусских военнослужащих и «готовиться к прикрытию».

Ранее Лавров рассказал, когда может произойти встреча Лукашенко и Путина.