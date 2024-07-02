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Экс-премьер Украины заявил, что Киев не менял позицию по переговорам

Азаров: Киев меняет риторику по переговорам, но не позицию по отношению к ним

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Александр Натрускин/РИА Новости

Бывший премьер Украины Николай Азаров (занимал пост с 2010 по 2014 годы) заявил, что Киев поменял риторику о перспективах дипломатического урегулирования украинского конфликта, но на деле не готов к переговорам. Таким образом чиновник в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о возможности контактов с Россией через посредников.

Азаров напомнил, что указ о запрете переговоров с Россией, пока президентом остается Владимир Путин, не отменен, и слова из интервью Зеленского Philadelphia Inquirer «к делу не пришьешь».

«Ничего серьезного я в этом изменении позиции не вижу. Окончательную отмашку дают американцы, и никакой отмашки на переговоры они не давали. Все эти разглагольствования Зеленского — только изменение риторики», — сказал он.

Азаров предположил, что смягчение киевской риторики вызвано тем, что к этому побуждают западные страны в надежде смягчить внутриполитическую ситуацию в преддверии выборов во Франции, Великобритании и США.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer заявил, что часть вопросов с Российской Федерацией может быть урегулирована в формате диалога и такой документ может быть подготовлен довольно быстро.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь.

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