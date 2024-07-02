Политолог объяснил, почему не стоит доверять мирным инициативам Зеленского

Политолог Юрий Кот в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией. По мнению эксперта, Запад не в состоянии предоставить гарантий выполнения Киевом достигнутых с Москвой договоренностей.

«После сорванного и использованного ими Минска, и один, и два, после стамбульских договоренностей любые другие договоренности с ними выглядят очень эфемерными и малореализуемыми. Особенно что касается процесса денацификации оставшейся пока еще Украины. Поэтому то, что они говорят, ну, пусть говорят, как говорится», — сказал политолог.

30 июня Зеленский дал интервью Philadelphia Inquirer, в котором допустил возможность переговоров с РФ через посредников. При этом он подчеркнул, что невозможно сделать так, чтобы конфликт закончился, а на следующий день все были счастливы. Но можно подготовить документ, в котором часть вопросов будет решена не пулями, а тем или иным форматом диалога, отметил украинский лидер.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что заявления Зеленского о возможных переговорах с Россией связаны с предстоящими президентскими выборами в США.

Ранее Арестович увидел сенсационный разворот в политике Зеленского по переговорам.