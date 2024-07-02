Стало известно о «беспрецедентных» маневрах российских подлодок вблизи Британии

Российские ударные подводные лодки как минимум дважды с начала 2022 года выполняли миссии в Ирландском море, что стало «беспрецедентным шагом», который вынудил военных Великобритании принимать ответные меры по защите территориальных вод. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале указывается, что речь идет о подводных лодках проектов «Палтус» и «Варшавянка», которые несколько раз появлялись в Ирландском море. По данным собеседников агентства, масштабы их перемещения вышли за рамки того, с чем до этого имели дело британские чиновники.

В то же время другие собеседники отметили, что военные США знали о перемещении подводных лодок. Неназванный чиновник администрации Джо Байдена подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за перемещениями российского флота.

В министерстве обороны Великобритании от комментариев отказались, подчеркивается в материале.

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе.

Ранее стало известно количество кораблей, которое хочет получить ВМФ РФ до конца года.