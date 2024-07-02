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Путин станет особой целью повестки на саммите НАТО

Council on Foreign Relations: саммит НАТО должен стать посланием Путину

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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин является особой целью дополнительных пунктов повестки дня предстоящего саммита НАТО. Об этом написало издание Council on Foreign Relations.

«Все темы, адресованные республиканцам в США и Киеву, предназначены и для Владимира Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, саммит не удовлетворит надежды Украины на членство в альянсе.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Он приурочен к 75-летнему юбилею. До этого уходящий с поста генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе мероприятия участники планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины.

Столтенберг предрек, что Вашингтон останется сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

1 июля журналисты газеты «Известия» получили отказ на аккредитацию для работы июльском саммите НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ущемлением прав.

Ранее премьер Австралии отказался участвовать в саммите НАТО.

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