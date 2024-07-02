Путин станет особой целью повестки на саммите НАТО

Президент России Владимир Путин является особой целью дополнительных пунктов повестки дня предстоящего саммита НАТО. Об этом написало издание Council on Foreign Relations.

«Все темы, адресованные республиканцам в США и Киеву, предназначены и для Владимира Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, саммит не удовлетворит надежды Украины на членство в альянсе.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Он приурочен к 75-летнему юбилею. До этого уходящий с поста генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе мероприятия участники планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины.

Столтенберг предрек, что Вашингтон останется сильным союзником Североатлантического альянса вне зависимости от того, кто победит на предстоящих президентских выборах.

1 июля журналисты газеты «Известия» получили отказ на аккредитацию для работы июльском саммите НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ущемлением прав.

Ранее премьер Австралии отказался участвовать в саммите НАТО.