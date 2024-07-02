Бывший сотрудник ЦРУ предрек «закат гегемонии США» на Ближнем Востоке

Начало переговоров Ирана и Бахрейна о восстановлении дипотношений знаменует закат гегемонии США на Ближнем Востоке. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Грэм Фуллер в статье на портале Responsible Statecraft.

Он отметил, что встреча глав МИД двух стран 23 июня в Тегеране, на которой стороны объявили о начале подготовки к переговорам для возобновления двусторонних отношений через восемь лет после их разрыва, «имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд».

«Сближение Бахрейна с Ираном будет тревожить Вашингтон, который может даже попытаться его заблокировать», — сказал Фуллер.

Бывший сотрудник ЦРУ также обратил внимание на то, что в Бахрейне находится штаб-квартира Пятого флота ВМС Соединенных Штатов. По его словам, он отвечает за безопасность в Персидском заливе, Красном и Аравийском морях, то есть сближение Бахрейна и Ирана грозит всему принципу политики США в Персидском заливе.

До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что проведение Израилем наступательной операции против шиитского движения «Хезболла» в Ливане может увеличить вероятность возникновения более широкого конфликта с участием Ирана и связанных с ним формирований.

Ранее вышло сообщение о том, где «Хезболла» хранит иранское оружие.