Сальдо рассказал о судьбе попыток навязать России невыгодный мир на Украине

Любые попытки навязать России невыгодный мир при урегулировании конфликта на Украине обречены на провал. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что большинство тезисов программы так называемой «формулы мира» Зеленского являются неприемлемыми для России, поскольку «не учитывают реалии на земле».

«Мы не ожидаем прогресса в регулировании конфликта на основе очередного «мирного плана» Зеленского. Пока режим в Киеве не займет более конструктивную позицию, все попытки навязать нам невыгодный мир обречены на провал», — сказал Сальдо.

Он подчеркнул, что российская сторона открыта к переговорам, однако необходим справедливый мир, который будет учитывать законные интересы России и не нанесет ущерб ее безопасности.

«Когда власти Украины осознают тщетность попыток нанести РФ стратегическое поражение и примут условия, озвученные главой государства Владимиром Путиным, только тогда и можно будет организовать какую-либо контактную группу для переговоров», — добавил губернатор.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров назвал уловкой слова Зеленского о мирных переговорах.

Ранее Зеленский допустил возможность переговоров с Россией через посредников.