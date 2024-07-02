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Американский инвестор рассказал о будущем БРИКС

Инвестор Роджерс: у стран БРИКС хорошее будущее, но судьба объединения туманна

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Themba Hadebe/AP

У стран — членов БРИКС хорошее будущее, но судьба самого объединения пока туманна. Об этом заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.

По его словам, хотя в БРИКС и входят крупные государства, между его членами пока еще нет сплоченности.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что межгосударственное объединение БРИКС выступает за построение справедливого и демократического мира, свободного от диктатуры.

25 июня помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что число государств, желающих присоединиться к работе межгосударственного объединения стран мира БРИКС, постоянно растет.

Незадолго до этого стало известно, что Россия считает необходимым активнее вовлекать Белоруссию в деятельность межгосударственного объединения стран мира БРИКС.

Ранее аналитик в области экономики и политики Рухолла Модаббер рассказал, что ждет Иран после президентских выборов.

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