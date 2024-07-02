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Председатель КНР отправился в Астану для участия в саммите глав стран ШОС

«Синьхуа»: Си Цзиньпин отправился в Астану для участия в саммите ШОС

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Global Look Press

Глава Китая Си Цзиньпин покинул Пекин и отправился в Астану на заседание Совета глав стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По имеющейся информации, председатель КНР выехал из столицы 2 июля в первой половине дня. Си Цзиньпин совершает визит вместе с руководителем секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци и министром иностранных дел Ван И.

После участия в 24-м заседании Совета глав государств ШОС глава КНР посетит с государственным визитом Казахстан и Таджикистан.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин посетит Казахстан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

25 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о надежде на то, что в июле его страна станет полноправным членом ШОС.

Ранее было названо число стран, желающих вступить в БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

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