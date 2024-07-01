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Президент Бразилии надеется на прорыв в конфликте России и Украины

Президент Бразилии Лула да Силва надеется на прорыв в конфликте РФ и Украины

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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва надеется, что в конфликте между Россией и Украиной произойдет «прорыв», который позволит начать мирные переговоры. Об этом бразильский лидер заявил в интервью радиостанции Princesa.

Он сообщил, что отправлял своего советника Селсу Аморим на переговоры с Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

«Я хотел узнать, есть ли прорыв, чтобы начать обсуждение соглашения, мира. Когда будет прорыв, можно что-то решать, но я не буду участвовать в конфликте», — сказал президент Бразилии.

1 июля британский эксперт Александр Меркурис заявил, что власти Украины после освобождения Авдеевки российскими войсками хотели отступить за подготовленные укрепления, планируя стабилизировать линию фронта с помощью контрударов и заморозить конфликт.

30 июня Зеленский заявил, что часть вопросов с Российской Федерацией может быть урегулирована в формате диалога и такой документ может быть подготовлен довольно быстро.

Ранее была названа страна, куда убегут власти Украины после победы России.

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