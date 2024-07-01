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Небензя прокомментировал инициативу Трампа по Украине

Небензя: конфликт на Украине за сутки не уладить

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John Minchillo/AP

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что конфликт на Украине, несмотря на заявления экс-президента США Дональда Трампа, невозможно уладить за сутки. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинский кризис не может быть разрешен за один день», — сказал Небензя.

Трамп до этого не раз заявлял, что при переизбрании намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной за 24 часа.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине. Издание The Hill написало о том, что сторонники Украины на Западе могут утешиться тем фактом, что Дональд Трамп во время дебатов с Джо Байденом отклонил план Владимира Путина по завершению конфликта на Украине.

Ранее в США призвали серьезно относиться к предупреждениям Путина по Украине.

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