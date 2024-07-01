Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Небензя заявил, что талибы де-факто управляют Афганистаном

Небензя: талибы являются де-факто властью Афганистана, они управляют страной

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Талибы (организация запрещена в России) де-факто управляют Афганистаном, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя возможное исключение движения из списка террористов, передает ТАСС.

«Талибан» – де-факто власти Афганистана... нравится вам или нет, это движение управляет страной, вы не можете просто игнорировать это», – сказал Небензя в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

До этого призвали к скорейшей отмене международных санкций в отношении Кабула.

В начале июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ заявила, что работа по делистингу — исключению движения «Талибан» из списка нежелательных организаций, опирается на необходимость контактов Москвы и Кабула.

После этого власти РФ сообщили, что пригласят властей Афганистана на заседание московского формата осенью.

Ранее талибы заявили о готовности направить спортсменов из Афганистана на Игры дружбы в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами