Небензя заявил, что талибы де-факто управляют Афганистаном

Талибы (организация запрещена в России) де-факто управляют Афганистаном, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя возможное исключение движения из списка террористов, передает ТАСС.

«Талибан» – де-факто власти Афганистана... нравится вам или нет, это движение управляет страной, вы не можете просто игнорировать это», – сказал Небензя в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

До этого призвали к скорейшей отмене международных санкций в отношении Кабула.

В начале июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ заявила, что работа по делистингу — исключению движения «Талибан» из списка нежелательных организаций, опирается на необходимость контактов Москвы и Кабула.

После этого власти РФ сообщили, что пригласят властей Афганистана на заседание московского формата осенью.

Ранее талибы заявили о готовности направить спортсменов из Афганистана на Игры дружбы в России.