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Небензя пригрозил Израилю последствиями после возможной передачи Patriot ВСУ

Небензя: передача Израилем Patriot Киеву будет иметь политические последствия

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Mike Segar/Reuters

Потенциальная поставка Израилем систем Patriot Киеву будет иметь политические последствия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия», — подчеркнул он.

27 июня газета The Financial Times писала, что США и Израиль обсуждают с Украиной возможную передачу Вооруженным силам Украины до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Предполагается, что сначала вооружение будет передано Израилем Соединенным Штатам, после чего те направят их Киеву.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом американская газета Wall Street Journal сообщала, что Израиль выступил против передачи Украине имеющихся в распоряжении еврейского государства систем Patriot на фоне обострения отношений с ливанским движением «Хезболла».

Утверждалось, что в апреле израильские чиновники заявили, что планируют законсервировать системы Patriot, поскольку их заменяют более новыми образцами ПВО. Снятие этих систем с вооружения «открыло путь для переговоров об их передислокации на Украину», добавляло издание.

Ранее на Украине признали неэффективность ЗРК Patriot против российских авиабомб.

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