На Украине признали неэффективность ЗРК Patriot против российских авиабомб

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не защитят Украину от российских корректируемых авиабомб (КАБ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.

«Patriot не может бороться против КАБа», — подчеркнул он.

По словам украинского лидера, стоимость ракеты Patriot составляет $3 млн, что несоизмеримо больше, чем цена одной авиабомбы. Но тут дело даже не в деньгах, а в количестве ракет, отметил он. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) никогда не будет тысячи и даже сотни снарядов Patriot в месяц, потому что «их просто столько не производят», пояснил Зеленский.

Он напомнил, что ВСУ нуждаются в поставках дальнобойных ракет для атак по объектам в глубине территории России.

27 июня газета The Financial Times писала, что США и Израиль обсуждают с Украиной возможную передачу ВСУ до восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Предполагается, что сначала вооружение будет передано Израилем Соединенным Штатам, после чего те направят их Киеву.

Ранее Forbes назвал «чудо-оружием» российские авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000.