В Раде анонсировали важные кадровые изменения

Власти Украины готовят важные кадровые изменения в правительстве, поэтому заседание Верховной рады перенесли на неделю, заявил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Типа причина — саммит НАТО. На самом деле причина немного другая. И тут я всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. Есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров», — написал Железняк.

30 июня спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент в ближайшее время рассмотрит кадровые изменения в кабинете министров Украины. По его словам, вопрос кадровых перестановок может быть поднят на одном из ближайших заседаний нижней палаты парламента.

До этого решением Рады была отправлена в отставку министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Ранее стала известна причина увольнения двух высокопоставленных украинских чиновников.