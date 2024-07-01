Появление американских военных подрядчиков на Украине для обслуживания переданной Киеву военной техники может привести к войне РФ и США. Об этом изданию The American Conservative заявил кандидат от Республиканской партии в избирательном округе Вашингтона.

«Администрация Байдена, публично рассматривающая возможность размещения американских подрядчиков на Украине, ведет к эскалации и безрассудству… Появление «подрядчиков» и/или «консультантов» — это то, с чего начались Вьетнам и другие бедствия», — подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что Россия будет иметь право рассматривать их как законные цели в случае появления американских подрядчиков на Украине.

Это, по его словам, «приведет американцев к прямому столкновению с Россией», что «было бы войной» США с Россией.

До этого на Западе признали, что потенциальное прибытие американских подрядчиков на территорию Украины для обслуживания переданной Западом военной техники ВСУ будет расцениваться Россией как провокация.

25 июня телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников в Белом доме сообщил, что администрация Байдена работает над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков из на территории Украины.

Ранее в США объяснили, почему иностранные ЧВК избегают Украину.