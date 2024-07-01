Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский политик раскрыл, что может привести к войне США и России

Кент: отправка США военных подрядчиков на Украину приведет к войне РФ и США

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Появление американских военных подрядчиков на Украине для обслуживания переданной Киеву военной техники может привести к войне РФ и США. Об этом изданию The American Conservative заявил кандидат от Республиканской партии в избирательном округе Вашингтона.

«Администрация Байдена, публично рассматривающая возможность размещения американских подрядчиков на Украине, ведет к эскалации и безрассудству… Появление «подрядчиков» и/или «консультантов» — это то, с чего начались Вьетнам и другие бедствия», — подчеркнул он.

Он обратил внимание на то, что Россия будет иметь право рассматривать их как законные цели в случае появления американских подрядчиков на Украине.

Это, по его словам, «приведет американцев к прямому столкновению с Россией», что «было бы войной» США с Россией.

До этого на Западе признали, что потенциальное прибытие американских подрядчиков на территорию Украины для обслуживания переданной Западом военной техники ВСУ будет расцениваться Россией как провокация.

25 июня телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников в Белом доме сообщил, что администрация Байдена работает над снятием запрета на размещение американских военных подрядчиков из на территории Украины.

Ранее в США объяснили, почему иностранные ЧВК избегают Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами