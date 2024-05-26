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В США объяснили, почему иностранные ЧВК избегают Украину

РИА Новости: хаос и сложности на фронте отталкивают иностранные ЧВК от Украины

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Umit Bektas/Reuters

Иностранные частные военные компании (ЧВК) опасаются работать на Украине из-за неразберихи и сложностей на фронте, считает глава американской компании MOSAIC, которая занимается вопросами безопасности, Тони Шиена. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

«Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков по сравнению с ранними этапами конфликта», — объяснил Шиена.

Он добавил, что изменения в законодательстве и новые военные разработки могут «изменить оперативный ландшафт», а российское наступление может вызвать смятение в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

23 мая издание Business Insider написало, что иностранные наемники, участвующие в боях на стороне Киева, поначалу едут на Украину «как в отпуск», но вскоре понимают, что воевать на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке.

Ранее в пророссийском подполье рассказали о расположении грузинских наемников в ДНР.

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