Иностранные частные военные компании (ЧВК) опасаются работать на Украине из-за неразберихи и сложностей на фронте, считает глава американской компании MOSAIC, которая занимается вопросами безопасности, Тони Шиена. Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

«Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков по сравнению с ранними этапами конфликта», — объяснил Шиена.

Он добавил, что изменения в законодательстве и новые военные разработки могут «изменить оперативный ландшафт», а российское наступление может вызвать смятение в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

23 мая издание Business Insider написало, что иностранные наемники, участвующие в боях на стороне Киева, поначалу едут на Украину «как в отпуск», но вскоре понимают, что воевать на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке.

Ранее в пророссийском подполье рассказали о расположении грузинских наемников в ДНР.