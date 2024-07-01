Алиев заявил о сроках подготовки мирного договора между Баку и Ереваном

Баку и Ереван могут завершить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, в эти сроки будут сформированы основные принципы документа.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что территориальные претензии к Баку со стороны Еревана являются препятствием для заключения мирного договора. Дипломат отметил , что претензии к суверенитету Азербайджана в конституции Армении мешают урегулированию конфликта между сторонами.

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение после согласования нескольких штрихов.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.