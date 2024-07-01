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Алиев заявил о сроках подготовки мирного договора между Баку и Ереваном

Алиев: Баку и Ереван подготовят текст мирного договора в за несколько месяцев

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Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

Баку и Ереван могут завершить работу над текстом мирного договора в течение нескольких месяцев. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, в эти сроки будут сформированы основные принципы документа.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что территориальные претензии к Баку со стороны Еревана являются препятствием для заключения мирного договора. Дипломат отметил , что претензии к суверенитету Азербайджана в конституции Армении мешают урегулированию конфликта между сторонами.

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение после согласования нескольких штрихов.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

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