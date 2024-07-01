Посольство Израиля призвало граждан взвесить целесообразность посещения Украины

Посольство Израиля на Украине рекомендовало гражданам взвесить целесообразность посещения страны из-за случаев задержания израильтян с двойным гражданством при выезде с Украины. Об этом говорится в заявлении израильского посольства, опубликованном в Telegram-канале послом Израиля Михаилом Бродским.

«В связи с участившимися в последнее время случаями задержания израильтян с двойным гражданством (Израиля и Украины) при выезде с Украины... рекомендуем всем израильтянам, имеющим украинское гражданство, еще раз взвесить целесообразность посещения Украины в военное время», — написал он.

Посол отметил, что с началом конфликта на Украине был опубликован указ, запрещающий выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

В случае задержания обладателя двойного гражданства посольство не сможет оказать помощь в вопросе выезда из страны, подчеркнул Бродский.

До этого на Украине вступило в силу постановление правительства, регулирующее выдачу документов для граждан страны, пребывающих за границей. Основное изменение касается мужчин от 18 до 60 лет, теперь им нужны будут военно-учетные документы, чтобы получить новый паспорт как внутренний, так и заграничный.

Ранее на Украине заявили о предотвращении госпереворота.