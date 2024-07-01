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Названа роковая ошибка Макрона в его курсе против России

Spectator: Макрон ошибся, думая, что французы поддержат курс против Путина

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URS FLUEELER/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон совершил крупную ошибку, поверив в том, что жители страны одобряют антироссийский курс. Об этом пишет издание Spectator.

«Ошибка Макрона заключалась в том, что он поверил в то, что народ одобряет его жесткую линию по отношению к Путину», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что французский президент и его партия сделали это центральной темой своей европейской избирательной кампании.

В материале говорится, что граждане Франции, несмотря на политическую линию Макрона, скептически относятся к помощи Парижа Киеву. Во Франции, подчеркивает издание, хорошо осознают, что именно затягивание конфликта на Украине привело к росту цен на продовольствие и энергоносители.

«Правда в том, что многие французы так же устали от войны, как и от президента», - добавляется в сообщении издания.

До этого в Верховной раде Украины признали, что ослабление позиций коалиции Макрона на парламентских выборах приведет к тому, что Киеву «будет сложнее» получать помощь от Парижа.

Ранее Зеленский понадеялся на сохранение поддержки со стороны Франции после выборов.

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