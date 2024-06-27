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Зеленский понадеялся на сохранение поддержки со стороны Франции после выборов

Зеленский понадеялся на сохранение помощи от Франции, поскольку это воля народа

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на сохранение поддержки со стороны Франции после досрочных выборов в парламент, поскольку за такое развитие событий выступает простое население. Его слова приводит «Европейская правда».

Так он ответил на вопрос о том, испытывает ли беспокойство по поводу предстоящих выборов, где поддержкой пользуются правые партии.

Зеленский заявил, что все базируется на поддержке простых граждан, а политики принимают решения исходя из воли населения.

«Вот поэтому я уверен, что большинство стран будет на нашей стороне и правильной стороне истории», – сказал Зеленский, отметив, что решать должны избиратели, и это ценности, за которые борется Украина.

До этого Марин Ле Пен заявила, что президенту Франции Эммануэлю Макрону не удастся отправить войска на территорию Украины, если премьер-министром страны станет председатель ее партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

Сам Барделла завялял, что выступает за продолжение поставок Украине боеприпасов, необходимых ей для обороны, но высказался против передачи оружия, которое может привести к эскалации конфликта. Он также выступил против идеи Эммануэля Макрона об отправке французских войск на территорию Украины.

Ранее британское издание увидело во Франции угрозу для Украины.

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