Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Венгрию с началом председательства в Евросоюзе, которое продлится следующие шесть месяцев. На своей странице в соцсети Х он пожелал удачи в продвижении «наших общих европейских ценностей».

«Желаю венгерскому председательству успехов в продвижении наших общих европейских ценностей, целей и интересов. На пути в ЕС Украина готова присоединиться к этим усилиям и способствовать укреплению нашей Европы», – написал Зеленский.

Венгрия с 1 июля начинает председательство в Совете Евросоюза сроком на полгода. В июне Венгрия представила девиз своего полугодового председательства в Совете ЕС, в нем содержится отсылка к предвыборному лозунгу бывшего президента США Дональда Трампа, венгерский девиз будет звучать как «Сделаем Европу снова великой».

В связи с этим венгерский политический эксперт Георг Шпётле заявил, что Будапешт во время своего полугодового председательства в ЕС не сможет коренным образом переломить политику политического объединения, однако скорректирует ее направление.

Ранее Орбан анонсировал создание собственной «сильной правой коалиции» в Европарламенте.