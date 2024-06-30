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Орбан анонсировал создание собственной «сильной правой коалиции» в Европарламенте

Орбан анонсировал создание собственной правой коалиции в Европарламенте

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Yves Herman/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал появление новой правой группы в Европарламенте, куда также войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия АНО 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает Telex.

Появление политической силы анонсировано по результатам их встречи в Вене.

Стороны заключили «патриотический манифест за будущее Европы», где заявили, что ЕС «обернулся против европейцев и теперь представляет интересы, которые противоречат воле наций, регионов и небольших общин».

«Мы берем на себя ответственность создать группу, которая будет самой сильной правой коалицией в Европе. Самые сильные австрийские, венгерские и чешские правые силы сейчас сидят перед вами», — заявил Орбан.

До этого депутат Европарламента от партии Зеленых Даниэль Фройнд направил письмо с 20 тысячами подписей главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием приостановить предстоящее председательство Венгрии в совете ЕС.

Ранее Орбан призвал Евросоюз определиться с целями в конфликте на Украине.

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