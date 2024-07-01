Власти Норвегии испугались покупки участка земли на Шпицбергене китайцами

Власти Норвегии запретили продажу последнего частного участка земли на Шпицбергене из опасений, что его выкупят китайцы. Об этом со ссылкой на агентство France-Presse (AFP) сообщает ТАСС.

Размер снятого с продажи участка составляет около 60 квадратных километров, за него предполагалось выручить около €300 млн. Представляющий продавцов адвокат Пер Киллингстад пояснил, что речь идет о «последнем частном участке земли на Шпицбергене и, насколько нам известно, последнем участке в мире на Крайнем Севере». Он также пояснил, что потенциальные покупатели из Китая продемонстрировали «наглядные признаки заинтересованности» в сделке.

Власти Норвегии в лице министра торговли и промышленности Норвегии Сесилия Мирсет сочли, что покупка участка представителями иностранного государства «может нарушить стабильность в регионе и потенциально поставить под угрозу интересы Норвегии».

Полярный архипелаг Шпицберген относится к территории Норвегии, но с 1947 года регулируется особыми правовыми нормами. Он является демилитаризованной зоной, при этом хозяйственную деятельность на его территории могут вести представители и других государств. В частности, там есть российские поселки Баренцбург, Пирамида и Грумант.

Подробнее о продаже последнего частного участка на Шпицбергене — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Норвегия присоединилась к новым санкциям ЕС против России.