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Власти Норвегии испугались покупки участка земли на Шпицбергене китайцами

AFP: Норвегия запретила продажу последнего частного участка земли на Шпицбергене

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Власти Норвегии запретили продажу последнего частного участка земли на Шпицбергене из опасений, что его выкупят китайцы. Об этом со ссылкой на агентство France-Presse (AFP) сообщает ТАСС.

Размер снятого с продажи участка составляет около 60 квадратных километров, за него предполагалось выручить около €300 млн. Представляющий продавцов адвокат Пер Киллингстад пояснил, что речь идет о «последнем частном участке земли на Шпицбергене и, насколько нам известно, последнем участке в мире на Крайнем Севере». Он также пояснил, что потенциальные покупатели из Китая продемонстрировали «наглядные признаки заинтересованности» в сделке.

Власти Норвегии в лице министра торговли и промышленности Норвегии Сесилия Мирсет сочли, что покупка участка представителями иностранного государства «может нарушить стабильность в регионе и потенциально поставить под угрозу интересы Норвегии».

Полярный архипелаг Шпицберген относится к территории Норвегии, но с 1947 года регулируется особыми правовыми нормами. Он является демилитаризованной зоной, при этом хозяйственную деятельность на его территории могут вести представители и других государств. В частности, там есть российские поселки Баренцбург, Пирамида и Грумант.

Подробнее о продаже последнего частного участка на Шпицбергене — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Норвегия присоединилась к новым санкциям ЕС против России.

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