Интеграция Молдавии в ЕС приведет к милитаризации государства на западные деньги. Об этом в своем Telegram-канале заявил молдавский оппозиционер, лидер блока «Победа» Илан Шор.

«Не ждите интеграции в европейскую экономику или сельское хозяйство. Реально только втягивание страны в военную заварушку», — подчеркнул он.

Шор отметил, что ЕС собирается закупить для Молдавии зенитно-ракетные комплексы на сумму в 9 млн евро. Кроме того, Европейский фонд мира уже выделил Молдавии 137 млн евро на нужды вооруженных сил страны.

Молдавский политик подчеркнул нейтралитет государства, заметив, что Кишинев «пичкают оружием» со стороны Запада.

25 июня Украина и ЕС официально начали переговоры о вступлении страны в региональное содружество. По словам Мишеля, Киев сможет стать частью объединения к 2030 году.

Чуть позже стало известно, что Молдавия также приступила к переговорам с ЕС о приеме в региональное содружество. Как сказала министр иностранных дел председательствующей в Европейском совете Бельгии Аджа Лябиб, в ходе обсуждений стороны намерены уделить особое внимание судебной реформе и борьбе с коррупцией в Молдавии.

Ранее глава ЕК предупредила Украину и Молдавию, что нет короткого пути к членству в ЕС.