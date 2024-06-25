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Глава ЕК предупредила Украину и Молдавию, что нет короткого пути к членству в ЕС

Фон дер Ляйен: короткого пути для Киева и Кишинева к членству в ЕС нет

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MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Начало переговоров Украины и Молдавии о членстве в Евросоюзе стало хорошей новостью, однако короткого пути для стран к членству в ЕС не существует. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в видеообращении на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к ответственности за членство. Поэтому короткого пути не существует», — подчеркнула она.

Она отметила, что предстоящий путь для Молдавии и Украины будет «трудным, но полным возможностей».

Старт переговоров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС пройдет с участием молдавского премьер-министра Дорина Речана и вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной. При этом диалог будет де-факто представлять собой лишь обмен мнениями, а переговоры по существу начнутся только в течение года.

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