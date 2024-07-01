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В Белоруссии предостерегли Киев от любых провокаций

Крутой: у Белоруссии есть ответ на любую провокацию Киева

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Gleb Garanich/Reuters

У Белоруссии есть ответ на любой сценарий развития событий, связанный с возможными военными провокациями со стороны Украины. Об этом заявил глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой, его слова приводит агентство БелТА.

«У нас на любой сценарий есть ответ. Не хотелось бы, чтобы украинская сторона начинала какие-то абсолютно ненужные провокации», — подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что заявления о стягивании Украиной войск к границе Белоруссии являются поводом для беспокойства в том числе для России.

Заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич ранее заявлял, что украинские войска развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи границы с Белоруссией.

28 июня Минобороны Белоруссии сообщало, что дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» вышел с полным боекомплектом в район вблизи госграницы с Украиной.

Ранее в Белоруссии заявили о появлении украинского спецназа на своей границе.

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