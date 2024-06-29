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В Белоруссии заявили о появлении украинского спецназа на своей границе

Начальник Генштаба: Украина разместила спецназ на границе с Белоруссией

Украина разместила формирования спецназначения на границе с Белоруссией. Об этом заявил первый замглавы белорусского Минобороны, начальник Генштаба страны Павел Муравейко в эфире гостелеканала ОНТ.

«В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенском-Житомирском направлении, прибыли [украинские] подразделения специального назначения 1-й президентской бригады», — сказал Муравейко, отметив, что в последние недели наблюдается ничем не обоснованная активность вблизи границ со стороны Украины.

По словам главы Генштаба, Минску приходится перемещать на границе дополнительные подразделения и готовиться к прикрытию, а также выдвигать артиллерию, готовую отреагировать на возможные провокации.

До этого начальник управления зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Андрей Северинчик рассказал, что в последнее время силы ПВО Белоруссии отмечают высокую активность украинских БПЛА, ведущих разведку в приграничных районах. По его словам, в приграничном воздушном пространстве складывается напряженная обстановка.

Ранее белорусские пограничники нашли на границе с Украиной тайник со взрывчаткой.

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Операция на Украине
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