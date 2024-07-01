Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт заявил, что Запад приступил к процессу свержения Зеленского

Эксперт Смирнов: Запад приступил к процессу свержения Зеленского

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Страны Запада уже приступили к процессу свержения режима украинского лидера Владимира Зеленского на фоне сообщений о попытке госпереворота на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского, который исчерпал себя и больше не представляет интереса для глобальной политики Евросоюза», — подчеркнул он.

По словам эксперта, попытки государственного переворота в Киеве будут происходить все чаще вплоть до падения режима украинского лидера.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении попытки госпереворота в Киеве. СБУ задержала провокаторов, которые пытались захватить здание Рады и устроить беспорядки в Киеве после Дня Конституции.

Для сбора людей «активисты» планировали устроить в центре Киева якобы мирное собрание, а большинство участников задействовать «втемную». Организатором мероприятия оказался руководитель общественного союза, который уже участвовал в антиукраинских провокациях.

Ранее в США признали массовое бегство украинцев от сотрудников ТЦК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами