Страны Запада уже приступили к процессу свержения режима украинского лидера Владимира Зеленского на фоне сообщений о попытке госпереворота на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского, который исчерпал себя и больше не представляет интереса для глобальной политики Евросоюза», — подчеркнул он.

По словам эксперта, попытки государственного переворота в Киеве будут происходить все чаще вплоть до падения режима украинского лидера.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении попытки госпереворота в Киеве. СБУ задержала провокаторов, которые пытались захватить здание Рады и устроить беспорядки в Киеве после Дня Конституции.

Для сбора людей «активисты» планировали устроить в центре Киева якобы мирное собрание, а большинство участников задействовать «втемную». Организатором мероприятия оказался руководитель общественного союза, который уже участвовал в антиукраинских провокациях.

Ранее в США признали массовое бегство украинцев от сотрудников ТЦК.