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В США признали массовое бегство украинцев от сотрудников ТЦК

Американский миллиардер Сакс: украинцы массово бегут от сотрудников ТЦК

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Shutterstock

Американский финансист и миллиардер Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works признал, что украинцы массово бегут от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата).

«Я видел кадры, на мой взгляд, трагические, на которых люди со всех ног бегут от военных, занимающихся мобилизацией. Людей затаскивают в машины», — поделился Сакс.

Он добавил, что потом украинским мужчинам дают оружие и отправляют штурмовать российские позиции.

Сакс отметил, что такая тенденция доказывает стратегию Запада «воевать до последнего украинца».

До этого РИА Новости сообщало, что неизвестные подожгли три автомобиля военных в Одессе, Николаеве и Каменском.

Заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщал, что в Харьковской области под мобилизацию могут попасть 90% полицейских.

Ранее на Украине раскрыли мобилизационный «капкан» для студентов.

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