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В Киеве встревожились провалом Макрона на выборах

Гончаренко: провал Макрона негативно скажется на поддержке Украины Францией

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Global Look Press

Ослабление позиций коалиции президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах приведут к тому, что Киеву «будет сложнее» получать помощь от Парижа. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Позиции Макрона ослабли еще больше по итогам этих выборов. Катастрофы какой-то нет, ничего не разваливается. Но теперь нам будет сложнее получать поддержку от Франции», — написал он.

По его мнению, позиция одного из лидеров партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы о том, что об отправке французских войск на Украину не может идти речи, не может не волновать Киев.

Он отметил, что «большинство в парламенте Франции в его нынешнем созыве будут иметь силы, которые не против Украины, но и не собираются активно нас поддерживать».

До этого газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Ранее в Госдуме оценили влияние поражения Макрона на выборах на украинский конфликт.

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