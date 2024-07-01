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В Госдуме оценили влияние поражения Макрона на выборах на украинский конфликт

Депутат Чепа: проигрыш Макрона может ускорить завершение конфликта на Украине

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что поражение коалиции Эммануэля Макрона на прошедших во Франции парламентских выборах говорит о крахе главы государства и проводимой им политики. В беседе с «Лентой.Ru» он не исключил, что электоральная неудача может поспособствовать более быстрому урегулированию конфликта на Украине.

По словам парламентария, поражение партии Макрона показало недовольство французов проводимой им политикой, в том числе по вопросу поддержки Украины и конфронтации с Россией. Он не исключил, что во Франции будут развернуты разбирательства по поводу расходования средств, а также заявлений президента об эскалации конфликта Москвы и Киева.

Чепа также провел параллель между поражением Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом и провалом Эммануэля Макрона на выборах. По мнению депутата, они имеют много общего.

«Если Байден заговорит о мире на Украине, это станет окончательным крахом его позиции. Единственная возможность удержаться для него — эскалация напряженности. И то же самое во Франции: единственный вариант для Макрона — списать свои ошибки на события на Украине. Потому его крах может способствовать более скорому завершению конфликта», — заключил Чепа.

До этого газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

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