В Госдуме оценили влияние поражения Макрона на выборах на украинский конфликт

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что поражение коалиции Эммануэля Макрона на прошедших во Франции парламентских выборах говорит о крахе главы государства и проводимой им политики. В беседе с «Лентой.Ru» он не исключил, что электоральная неудача может поспособствовать более быстрому урегулированию конфликта на Украине.

По словам парламентария, поражение партии Макрона показало недовольство французов проводимой им политикой, в том числе по вопросу поддержки Украины и конфронтации с Россией. Он не исключил, что во Франции будут развернуты разбирательства по поводу расходования средств, а также заявлений президента об эскалации конфликта Москвы и Киева.

Чепа также провел параллель между поражением Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом и провалом Эммануэля Макрона на выборах. По мнению депутата, они имеют много общего.

«Если Байден заговорит о мире на Украине, это станет окончательным крахом его позиции. Единственная возможность удержаться для него — эскалация напряженности. И то же самое во Франции: единственный вариант для Макрона — списать свои ошибки на события на Украине. Потому его крах может способствовать более скорому завершению конфликта», — заключил Чепа.

До этого газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Ранее Европе предрекли «сердечный приступ» в случае прихода партии Ле Пен к власти.