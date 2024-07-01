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В «Национальном объединении» прокомментировали победу в первом туре выборов во Франции

Барделла назвал безапелляционным вердиктом результат «Национального объединения»

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IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press

Глава правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла назвал результаты голосования на парламентских выборах во Франции безапелляционным вердиктом относительно того, чего хочет большинство граждан страны. Его слова приводит BFMTV.

По его словам, результаты «Национального объединения» и соратников партии показали, что французы явно хотят перемен. Барделла подчеркнул, что второй тур голосования, намеченный на 7 июля, станет одним из самых определяющих за всю историю республики.

До этого газета Le Parisien со ссылкой на данные МВД Франции писала, что «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Далее следуют республиканцы (6,56% голосов, 1 избранный) и различные правые (3,67%, 2 избранных).

Ранее лидер «Национального объединения» заявил о намерении стать премьером Франции.

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