Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» в случае победы на парламентских выборах во Франции не сможет прекратить военную поддержку Киева. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. При этом он допустил, что правые политики могут запретить отправку французских солдат на Украину.

«Но это максимум, на что мы можем рассчитывать: если Ле Пен позволит себе больше — ей не позволят больше быть во главе страны», — подчеркнул политолог.

По его словам, демократия — это декоративный фасад политической системы современного Запада. А за декорацией находится политическая машина, которая на самом деле управляет странами Европы.

По данным газеты Le Parisien, «Национальное объединение» и ее союзники одержали победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33,4% голосов. Коалиция левых «Новый народный фронт» заняла второе место с 27,98% голосов, а коалиция президента Эммануэля Макрона — третье, набрав 20,76% голосов.

Далее следуют республиканцы (6,56% голосов, 1 избранный) и различные правые (3,67%, 2 избранных).

После объявления первых результатов парламентских выборов радикалы движения black bloc начали разбивать витрины кафе и поджигать мусорные баки на манифестации в Париже. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Ранее политолог раскрыл, сможет ли Ле Пен улучшить отношения Франции и России.